Polizei Homberg

POL-HR: Trickbetrüger in Melsungen und Felsberg unterwegs - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 19.02.2026:

Melsungen / Felsberg

Tatzeit: Mittwoch, 18.02.2026, 10:30 Uhr bis 14:45 Uhr

Am Mittwoch kam es erneut zu Betrügereien zum Nachteil älterer Menschen im Bereich Felsberg und Melsungen. Unbekannte Täter gaben sich telefonisch als Bankmitarbeiter aus und versuchten in mehreren Fällen, Debitkarten und PIN-Nummern zu erlangen.

Nach bisherigen Erkenntnissen meldeten sich die Täter telefonisch bei den Betroffenen und behaupteten, es seien unrechtmäßige Abbuchungen von deren Konten erfolgt. Zur angeblichen Überprüfung benötige man die Debitkarte. Ein Mitarbeiter werde diese kurzfristig abholen. Im Gespräch wurden die Seniorinnen zudem zur Herausgabe ihrer PIN aufgefordert.

Zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr erschien ein Mann bei einer 93-jährigen Frau in der Untergasse in Felsberg und nahm Bankkarte und PIN entgegen.

Gegen 11:00 Uhr klingelte es an der Tür einer 81-jährigen Frau in der Hochackerstraße in Felsberg-Gensungen. Da sie bereits während des Telefonats misstrauisch geworden war, verwies sie den Mann vom Grundstück. In diesem Fall blieb es beim Versuch.

Gegen 14:45 Uhr erfolgte ein weiterer Anruf bei einer 85-jährigen Frau in der Straße Hessenwinkel in Melsungen. Unter dem Vorwand einer angeblichen Abbuchung durch einen Versandhandel übergab auch sie ihre Bankkarte samt PIN.

In den beiden erfolgreichen Fällen kam es anschließend zu Bargeldabhebungen in Höhe von jeweils 5000,- Euro.

Aufgrund der örtlichen Nähe und der identischen Vorgehensweise gehen die Ermittler des Betrugsdezernats in Homberg davon aus, dass die Taten möglicherweise von denselben Tätern begangen wurden.

Der Abholer, der die Karten entgegennahm, wird wie folgt beschrieben: etwa 35-40 Jahre alt, dunkelblaue Jacke mit Kapuze (mittig orange-roter Streifen an der Kapuze), beige Hose, schwarze Wintermütze mit einem hellen Emblem auf der Vorderseite.

Neben diesen Taten wurden weitere gleichgelagerte im gesamten Schwalm-Eder-Kreis bekannt, bei denen es zu weiteren Abbuchungen kam.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können, sich bei der Polizei in Homberg unter 05681-7740 zu melden.

Wichtige Tipps der Polizei:

- Banken holen niemals Debitkarten an der Haustür ab. - Geben Sie niemals Ihre PIN oder Bankkarte an Dritte weiter. - Beenden Sie solche Anrufe sofort und kontaktieren Sie Ihre Bank über die bekannte Telefonnummer. - Informieren Sie Angehörige oder Nachbarn und verständigen Sie im Zweifel die Polizei.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell