Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + Über Balkon eingestiegen + Einbrüche in zwei Kindergärten am Richtsberg + Zigarettenautomat gesprengt + In Cafeteria eingedrungen +

Giessen (ots)

Kirchhain: Über Balkon eingestiegen

Einbrecher kletterten am Donnerstag (12.02.2026) in der Zeit zwischen 11:15 Uhr und 19:20 Uhr auf den Balkon eines Einfamilienhauses "Im Pitzenfeld" in Emsdorf. Dort brachen sie die Balkontür auf und verschafften sich so Zutritt zum Wohnhaus. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und erbeuteten Schmuck sowie eine Kreditkarte. Die Marburger Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wem sind im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Emsdorf aufgefallen? Wer kann Angaben zur Tat machen? Hinweise werden telefonisch unter 06421 4060 entgegengenommen.

Marburg: Einbrüche in zwei Kindergärten am Richtsberg

Im Zeitraum von Mittwoch (11.02.2026), 20:30 Uhr bis Donnerstag (12.02.2026), 06:50 Uhr kam es zu zwei Einbrüchen in Marburger Kindergärten. In der Berliner Straße stiegen die Täter über ein Fenster in die Kindertagesstätte ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und ließen einen Geldbeutel mit 10 EUR mitgehen. Durch ein Kellerfenster drangen die Unbekannten in den Kindergarten in der Gerhart-Hauptmann-Straße ein. Die Einbrecher beschädigten im Gebäude mehrere Türen und Schränke und entwendeten ebenfalls ein Portemonnaie mit Bargeld. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Marburger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen (Tel.: 06421 4060).

Marburg: Zigarettenautomat gesprengt

Gegen 18:20 Uhr vernahmen Zeugen am Donnerstag (12.02.2026) "In der Badestube" in Marburg einen lauten Knall. Unbekannte hatten auf bislang noch nicht bekannte Art eine Explosion an einem Zigarettenautomaten herbeigeführt. An dem Automaten entstand dabei ein Schaden von geschätzt 3.000 EUR. Beute machten die Täter dabei jedoch nicht. Zeugen fielen kurz vor dem Knall zwei Jugendliche auf, die sich an dem Zigarettenautomaten aufgehalten hatten. Hierbei soll es sich um zwei circa 16 Jahre alte, dunkel gekleidete Jungs gehandelt haben. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise (Tel.: 06421 4060).

Marburg: In Cafeteria eingedrungen

Diebe verschafften sich durch ein Fenster Zutritt zur Cafeteria eines Schulgebäudes in der Leopold-Lucas-Straße. Dort brachen sie mehrere Schränke auf. Die Täter erbeuteten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag (12.02.2026), 18:00 Uhr und Freitag (13.02.2026), 06:50 Uhr. Hinweise nimmt die Marburger Kripo unter Tel.: 06421 4060 entgegen.

