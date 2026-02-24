PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Politisch motivierte Graffiti in ehemaligem Bahntunnel in Spangenberg - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 24.02.2026:

Tatzeit: Montag, 23.02.2026, 21:00 Uhr bis Dienstag, 24.02.2026, 03:40 Uhr

Im Zeitraum von Montag, 23.02.2026, 21:00 Uhr, bis Dienstag, 24.02.2026, 03:40 Uhr, haben bislang unbekannte Täter den Innenbereich eines ehemaligen Bahntunnels im Bereich der Verladestraße in Spangenberg mit Graffiti beschmiert. Dabei brachten die Unbekannten mit pinker Sprühfarbe mehrere großflächige Schriftzüge(Größen 1,70 Meter bis 2,50 Meter)an. Der Inhalt der Schmierereien war beleidigend und fremdenfeindlich und richtet sich gegen die Ukraine beziehungsweise gegen Ukrainerinnen und Ukrainer.

Die Kriminalinspektion Staatsschutz in Kassel ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung sowie der Sachbeschädigung gegen die Unbekannten.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 500,- Euro beziffert.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich des ehemaligen Bahntunnels verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0561-910-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

