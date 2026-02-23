Polizei Homberg

POL-HR: Körperverletzung und Bedrohung in Linienbus

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 23.02.2026:

Fritzlar

Am Freitag, 20.02.2026, kam es gegen 17:08 Uhr in einem Linienbus an der Haltestelle in der Frankfurter Straße in Fritzlar zu einem tätlichen Angriff auf einen Busfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein offensichtlich alkoholisierter Fahrgast in den Bus einsteigen, obwohl gegen ihn ein Hausverbot für die Linie bestand. Der Busfahrer untersagte ihm daraufhin die Mitfahrt. In der Folge soll der Mann den Fahrer mit einem Mobiltelefon ins Gesicht geschlagen haben. Im Weiteren Verlauf beleidigte und bedrohte der Tatverdächtige den Busfahrer auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten verbal.

Die Polizeibeamten stellten die Personalien des 37-jährigen Tatverdächtigen aus Fritzlar fest. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung sowie Hausfriedensbruch eingeleitet.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell