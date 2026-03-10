POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Aktuelle Fahndung nach Raub auf Lebensmittelladen

Aalen (ots) - Backnang: Radfahrerin gestürzt Eine 67-jährige Radfahrerin beschädigte am Montag, gegen 10:20 Uhr einen geparkten KIA in der Straße Im Benzwasen. Beim Vorbeifahren touchierte sie das Auto und stürzte. Dabei zog sich die 67-Jährige leichte Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus. Zudem entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.500 Euro. Schorndorf: Unfall - Microcar umgekippt Am Montag, gegen 11:45 Uhr war ein 83-jähriger Mann mit einem sogenannten ...

