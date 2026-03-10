POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Aktuelle Fahndung nach Raub auf Lebensmittelladen
Aalen (ots)
Obersontheim: Fahndung nach Raub auf Lebensmittelladen
Gegen 7 Uhr wurde ein Lebensmittelladenin der Irene-Kärcher-Straße von zwei maskierten Männern überfallen. Die Polizei fahndet aktuell auch unter Einbindung eines Polizeihubschraubers. Einer der Täter wird als 1,80 Meter groß, der andere als 2 Meter groß mit kräftiger Statur beschrieben. Beide trugen auffällige orangefarbene Arbeitskleidung mit Reflektionsstreifen und führten jeweils einen Rucksack bei sich. Die Polizei bittet unter Telefon 07361/5800 um Hinweise. Es wird nachberichtet.
