Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Aktuelle Fahndung nach Raub auf Lebensmittelladen

Aalen (ots)

Obersontheim: Fahndung nach Raub auf Lebensmittelladen

Gegen 7 Uhr wurde ein Lebensmittelladenin der Irene-Kärcher-Straße von zwei maskierten Männern überfallen. Die Polizei fahndet aktuell auch unter Einbindung eines Polizeihubschraubers. Einer der Täter wird als 1,80 Meter groß, der andere als 2 Meter groß mit kräftiger Statur beschrieben. Beide trugen auffällige orangefarbene Arbeitskleidung mit Reflektionsstreifen und führten jeweils einen Rucksack bei sich. Die Polizei bittet unter Telefon 07361/5800 um Hinweise. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

