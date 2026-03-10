Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: E-Scooter gestohlen - Unfälle - Brand - Versuchter Einbruch - Einbruch - Kunstrasen beschädigt

Aalen (ots)

Kernen im Remstal - Rommelshausen: E-Scooter gestohlen

Am Sonntag zwischen 16 Uhr und 22 Uhr wurde in der Max-Eyth-Straße ein Elektroscooter "Zamelux Green" im Wert von ca. 250 Euro gestohlen. Am Elektroroller waren das Versicherungskennzeichen 811-WYG aus dem Jahr 2025 angebracht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

Zwischen Freitagabend und Sonntagabend wurde in der Richard-Wagner-Straße ein am Straßenrand geparkter VW von einem bislang unbekannten Autofahrer beschädigt. Hinweise zum geflüchteten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Endersbach: Brand in Abrissgebäude

Am Montagabend gegen 21:15 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Weinstadt mit zehn Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften in die Strümpfelbacher Straße aus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde im Keller eines leerstehenden Gebäudes, bei dem es sich um ein ehemaliges Hallenbad handelt, Unrat in Brand gesteckt. Dies führte zu einer starken Rauchentwicklung. Da es sich um ein Abrissgebäude handelt, ist vermutlich kein Sachschaden entstanden. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 07151 950422 Zeugenhinweise entgegen.

Leutenbach: Versuchter Einbruch

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagabend versuchten bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Talstraße einzubrechen, was glücklicherweise nicht gelang. Der Polizeiposten Schwaikheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 07195 969030 Zeugenhinweise entgegen.

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Montag im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 16 Uhr wurde in der Remsstraße ein geparkter Mercedes von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen grünen Pkw. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen zum geflüchteten Autofahrer aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Zeugenhinweise.

Weinstadt: Unfallflucht

Am Sonntag in der Zeit zwischen 12:50 Uhr und 15:15 Uhr wurde ein VW, der auf dem Parkplatz des Naturfreundehauses Strümpfelbach abgestellt war, von einem bisher unbekannten Autofahrer - vermutlich beim Ein- oder Ausparken - beschädigt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach: Elektroscooter übersehen

Ein 68 Jahre alter Opel-Fahrer wollte am Montag gegen 16 Uhr von der Stuttgarter Straße auf einen Supermarktparkplatz abbiegen und übersah hierbei einen 23-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Dieser zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu, an den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Oppenweiler: Kunstrasen beschädigt

Vermutlich durch einen betriebenen Grill wurde in der Zeit von Freitag bis Sonntagmittag mehrere Stellen eines Kunstrasenplatzes im Rohrbachweg beschädigt. Durch die Hitze schmolz der Kunstrasen an zwei Stellen. Die Unbekannten verursachten dadurch einen Sachschaden von etwa 400 Euro. Der Polizeiposten Sulzbach bittet dazu um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07193 352.

Backnang: Einbruch in Bar

Unbekannte Täter drangen am Montag, zwischen 04:30 Uhr und 15:30 Uhr über ein gekipptes Fenster in eine Bar in der Sulzbacher Straße ein. Dort durchsuchten sie den Thekenbereich und entwendeten Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe und mehrere Dosen Tabak im Wert von etwa 240 Euro. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07191 9090.

