Polizei Bochum

POL-BO: Wohnungs-Einbruchs-Radar - das Polizeipräsidium Bochum informiert wieder über die Verteilung der Wohnungseinbrüche

Bochum, Herne, Witten (ots)

"Wohnung sichern, aufmerksam sein, ,110' wählen!" Das sind die entscheidenden Handlungsempfehlungen für alle Bürgerinnen und Bürger im Kampf gegen die Wohnungseinbrecher.

Die Polizei Bochum möchte, dass sich die Menschen in unserem Revier in ihren eigenen vier Wänden sicher fühlen. Dazu gehört, dass Sie über die fortlaufende Entwicklung der Einbruchskriminalität in Bochum, Herne und Witten informiert sind.

Wir stellen Ihnen heute wieder eine Übersichtskarte zur Verfügung, in der die Wohnungseinbrüche der zurückliegenden Woche in den einzelnen Stadtteilen verzeichnet sind. Auch aus Gründen des Datenschutzes verzichten wir darauf, die genauen Örtlichkeiten der Einbruchstatorte, sprich die Straßen samt Hausnummern, kartenmäßig zu erfassen.

Wir hoffen, dass sich unsere Bürgerinnen und Bürger noch stärker mit dem Thema "Wohnungseinbrüche" beschäftigen, wenn sie sehen, dass in ihrem "Viertel" eingebrochen worden ist.

Informationen zu allen Belangen rund um den Schutz vor Wohnungseinbruch erhalten Sie kostenlos beim Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz unter der Rufnummer 0234 909-4040.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

  • 06.03.2026 – 08:31

    POL-BO: Goldketten entwendet - Kripo ermittelt und bittet um Hinweise

    Witten (ots) - Da ein Raubdelikt in Witten noch nicht aufgeklärt werden konnte, bittet das ermittelnde Kriminalkommissariat um Hinweise. Eine 79-jährige Wittenerin war am Donnerstag, 26. Februar, gegen 11.30 Uhr mit ihrem Rollator auf dem Gehweg der Schellingstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 40 wurde sie von zwei unbekannten Frauen unter einem Vorwand ...

  • 06.03.2026 – 05:10

    POL-BO: Raub auf Tankstelle in Herne - Zeugen gesucht

    Herne (ots) - Nach einem Raub auf eine Tankstelle am Eickeler Bruch 143 in Herne am Donnerstagabend, 5. März, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Gegen 21.50 Uhr betrat ein maskierter, unbekannter Täter den Verkaufsraum der Tankstelle, bedrohte die 27-jährige Angestellte aus Herne mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute zu Fuß in Richtung ...

