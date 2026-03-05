PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfallstatistik 2025: Einladung zur Pressekonferenz im Polizeipräsidium Bochum

Bochum, Herne, Witten (ots)

Am Mittwoch, 11. März 2026, wird im Polizeipräsidium Bochum die Jahresbilanz zur Verkehrsunfallentwicklung 2025 für die Städte Bochum, Herne und Witten vorgestellt.

Polizeipräsidentin Christine Frücht und die Leiterin der Direktion Verkehr, Polizeioberrätin Linda Mrozek, werden im Rahmen einer Pressekonferenz die Verkehrsunfallzahlen für das Jahr 2025 erläutern und bewerten. Zusätzlich werden Einblicke in die regionalen Entwicklungen der Städte Bochum, Herne und Witten gegeben und wichtige Aspekte der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit vorgestellt.

Wann: Mittwoch, 11. März 2026, 11 Uhr

Wo: Polizeipräsidium Bochum, Uhlandstraße 35, Gebäude 1, 44791 Bochum

Interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen.

Um eine telefonische oder schriftliche Anmeldung unter der Rufnummer 0234 909-1027 oder unter pressestelle.bochum@polizei.nrw.de wird gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren