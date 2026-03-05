Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfallstatistik 2025: Einladung zur Pressekonferenz im Polizeipräsidium Bochum

Bochum, Herne, Witten (ots)

Am Mittwoch, 11. März 2026, wird im Polizeipräsidium Bochum die Jahresbilanz zur Verkehrsunfallentwicklung 2025 für die Städte Bochum, Herne und Witten vorgestellt.

Polizeipräsidentin Christine Frücht und die Leiterin der Direktion Verkehr, Polizeioberrätin Linda Mrozek, werden im Rahmen einer Pressekonferenz die Verkehrsunfallzahlen für das Jahr 2025 erläutern und bewerten. Zusätzlich werden Einblicke in die regionalen Entwicklungen der Städte Bochum, Herne und Witten gegeben und wichtige Aspekte der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit vorgestellt.

Wann: Mittwoch, 11. März 2026, 11 Uhr

Wo: Polizeipräsidium Bochum, Uhlandstraße 35, Gebäude 1, 44791 Bochum

Interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen.

Um eine telefonische oder schriftliche Anmeldung unter der Rufnummer 0234 909-1027 oder unter pressestelle.bochum@polizei.nrw.de wird gebeten.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell