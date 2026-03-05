Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Wohnungseinbrüche in Höntrop - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bochum (ots)

In Höntrop haben sich am Mittwoch, 4. März, zwei Wohnungseinbrüche ereignet. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Als die beiden Wohnungsinhaber (56 und 54) gegen 20 Uhr in ihre Wohnung am Wattenscheider Hellweg (im Bereich zwischen der Lindenstraße und der Straße Im Loh) zurückkehrten, stellten sie fest, dass im Laufe des Tages eingebrochen worden war. Der oder die Einbrecher hatten sich über die Terrassentür Zutritt verschafft und die Räumlichkeiten durchsucht.

Ganz in der Nähe, im Bereich der Straße In der Hönnebecke / Vincenzstraße, wurde in den Nachmittagsstunden ebenfalls eingebrochen. Die 26-jährige Wohnungsinhaberin bemerkte den Einbruch, als sie gegen 20 Uhr nach Hause kam.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell