Polizei Bochum

POL-BO: Betrunkener E-Scooter-Fahrer nach Verkehrsunfall schwerverletzt

Bochum (ots)

Donnerstagnacht, 5. März, kam es zu einem Alleinunfall an der Wattenscheider Straße in Bochum, bei dem ein 30-jähriger E-Scooter-Fahrer schwer verletzt wurde.

Gegen 1.15 Uhr befuhr der Mann mit seinem E-Scooter den Radweg der Wattenscheider Straße. In Höhe der Einmündung Gollheide wechselte er auf die Fahrbahn und blieb mit den Reifen des E-Scooters in den Bahnschienen hängen. Er stürzte und verletzte sich schwer. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Bochumer in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb.

Die Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat übernommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell