Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall an der Kurhausstraße - Radfahrer gesucht

Herne (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag, 3. März, an einer Tankstelle am Eickeler Bruch 143 in Herne sucht die Polizei einen beteiligten Radfahrer, der sich vor Eintreffen der Polizei vom Unfallort entfernte.

Gegen 17.15 Uhr fuhr ein 86-jähriger Herner mit seinem Kleinwagen vom Tankstellengelände auf die Kurhausstraße. Beim Abbiegen nach links kam es zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer, der vom Rad-/Gehweg auf die Fahrbahn fuhr. Der Herner Autofahrer gab an, die Polizei zu verständigen. Daraufhin entfernte sich der augenscheinlich verletzte Radfahrer von der Unfallörtlichkeit.

Der Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Radfahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

