Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Raub auf Supermarkt - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Zu einem versuchten Raub auf einen Supermarkt ist es am Dienstagabend, 3. März, in Bochum-Hamme gekommen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Um 20.56 Uhr betrat ein unbekannter Täter das Geschäft an der Zechenstraße 8 und forderte die Kassiererin (64, aus Bochum) unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Herausgabe von Bargeld auf. Als ein zweiter Mitarbeiter (40, aus Bochum) den Täter bemerkte und auf ihn zuging, flüchtete dieser fußläufig und ohne Beute über die Zechenstraße in Richtung Haldenstraße.

Der Täter wird als schlanker, ca. 175 - 180 cm großer und 20 - 25 Jahre alter Mann beschrieben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze, schwarzen Schuhen und Handschuhen, einer hellen Jeans mit schwarzem Emblem am linken Hosenbein sowie einem schwarzen Schal vor dem Gesicht. Er führte eine weiße Plastiktüte und eine schwarze Schusswaffe mit sich und sprach fließendes Deutsch mit Akzent.

Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die eingesetzten Polizeibeamten verlief erfolglos.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) Zeugenhinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Marc-André Landsiedel
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

