Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Mehrere Wohngebäude mussten nach Tiefgaragenbrand zeitweise geräumt werden

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Kurz nach 19:00 Uhr wurde über den Notruf von Feuerwehr und Rettungsdienst Rauch aus einer Tiefgarage im Steinweg in Bonn-Endenich gemeldet. Die ersten Einsatzkräfte vor Ort bestätigten eine starke Rauchentwicklung aus der Tiefgaragenzufahrt und mehreren Abluftöffnungen einer großflächigen Tiefgarage. In der Tiefgarage waren insgesamt drei PKW in Brand geraten. Bei dem Brand lief Kraftstoff aus, der zu einer schnellen Brandausbreitung führte.

Insgesamt sechs zusammenhängende Wohngebäude hatten einen unterirdischen Zugang zur Tiefgarage. Darüber ist zeitweise Rauch in die Treppenräume eingedrungen. Betroffen waren Mehrfamilienhäuser an der Steinstraße und der benachbarten Effertzstr. Zu Einsatzbeginn mussten daher insgesamt 52 Bewohnerinnen und Bewohner, darunter mehrere Kinder, aus dem Gebäude geführt werden. Hierfür mussten teilweise sogenannte Brandfluchthauben eingesetzt werden, um die Geretteten vor dem Brandrauch zu schützen. Zudem wurde der eindringende Rauch mit bis zu acht Lüftern aus den Treppenräumen zurückgedrängt.

Parallel erfolgte eine intensive Brandbekämpfung durch Einsatzkräfte unter schwerem Atemschutz in der Tiefgarage. Unterstützt wurde dies durch das Löschunterstützungsfahrzeug von der Feuerwehrwache Bad Godesberg, sodass auch aus der Tiefgarage der Rauch zügig entfernt und damit die Sichtverhältnisse für die Einsatzkräfte verbessert werden konnten.

Alle Bewohnerinnen und Bewohner blieben unverletzt und wurden zeitweise in zwei von den Stadtwerken Bonn bereitgestellten Bussen betreut und konnten später wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Lediglich die Tiefgarage ist nach dem Brand nicht nutzbar. Der Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst war nach rund drei Stunden beendet.

Für die beschriebenen Maßnahmen musste rund 100 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes eingesetzt werden. Ein Großteil der Einsatzkräfte war bereits in der zurückliegenden Silvesternacht im Einsatz. Beteiligt waren die Feuerwachen aus Bonn, Beuel und Bad Godesberg sowie erneut fast alle Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr an der Einsatzstelle oder zur Besetzung der verwaisten Feuerwachen. Parallel zu diesem Einsatz kam es zu mehreren Parallelereignissen, u.a. Containerbrände sowie eine Feuermeldung die sich glücklicherweise als Fehlalarm herausstellte.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell