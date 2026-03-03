PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Verbotene Kfz-Rennen auf Einkaufszentrum Parkplatz - Polizei stellt Autos, Handys und Führerscheine sicher

Bochum (ots)

Im Rahmen von Kontrollen in den späten Abendstunden des 2. März ist die Polizei gegen die Raser- und Tuningszene eingeschritten. Dabei wurden zwei Strafverfahren wegen des Verdachts auf verbotene Kraftfahrzeugrennen eingeleitet.

Einsatzkräfte der Polizeiwache Mitte haben am Montagabend einen großen Parkplatz des Einkaufszentrums an der Riemker Straße in Bochum bestreift. Etwa 50 Personen hatten sich mit Fahrzeugen gegen 22.30 Uhr auf dem Parkplatz versammelt.

Dabei fiel den Kräften besonders ein 20-jähriger Autofahrer auf, der rücksichtslos um geparkte Fahrzeuge driftete und dadurch auch Unbeteiligte gefährdete. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde auch ein 19-jähriger Wittener mit seiner Fahrweise auffällig. Er beschleunigte mit seinem ebenfalls hochmotorisierten Fahrzeug mit unangepasster Geschwindigkeit und driftete ebenfalls grob verkehrswidrig auf dem Parkplatz.

Die beiden Fahrzeuge, Mobiltelefone und Führerscheine wurden sichergestellt. Zudem erwartet die beiden jungen Männer eine entsprechende Strafanzeige.

Die Polizei Bochum macht nochmal deutlich:

1. Bei verbotenen Kraftfahrzeugrennen oder gefährlichem Fahrverhalten verfolgen wir eine konsequente Null-Toleranz-Strategie. Insbesondere wer durch riskante Fahrmanöver andere gefährdet, muss mit sofortigem polizeilichem Einschreiten und empfindlichen strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

2. Tuningtreffen im öffentlichen Verkehrsraum sind unzulässig. Verursacher müssen damit rechnen, dass ihnen polizeiliche Einsätze in Rechnung gestellt werden. Entsprechende Veranstaltungen sind ausschließlich unter strengen Auflagen und auf hierfür zugelassenen, abgesperrten Flächen möglich. Öffentlich zugängliche Parkplätze - wie der an der Riemker Straße - gehören ausdrücklich nicht dazu.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

