Polizei Bochum

POL-BO: Seniorin (71) ausgeraubt - Täter flüchten mit schwarzem Auto

Bochum (ots)

Am Montag, 2. März, ist eine 71-Jährige im Bereich Gahlenschen Straße / Overdycker Straße in Bochum beraubt worden.

Gegen 11.15 Uhr befand sich die Bochumerin vor ihrem Haus, als sie von einem unbekannten Mann festgehalten wurde. Eine Frau riss ihr dann zwei Goldketten vom Hals. Anschließend stiegen die beiden Tatverdächtigen in ein schwarzes Auto und flüchteten in Richtung Dorstener Straße.

Die tatverdächtige Frau wird wie folgt beschrieben:

   - sehr schlank
   - ca. 30 Jahre
   - ca. 150 - 160cm
   - schwarze Haare
   - trug viel Goldschmuck (Armbänder, Ketten und Ohringe)
   - schwarze Kleidung (u. a. eine schwarze Bluse mit rotgelben 
     Blümchen am Kragen)

Der tatverdächtige Mann wird wie folgt beschrieben:

   - ca. 30 Jahre
   - ca. 150 - 160cm
   - kurze schwarze Haare
   - schwarze Kleidung
   - trug eine dicke goldene Kette um den Hals

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Tat, zum flüchtigen Fahrzeug oder den Tatverdächtigen machen können, unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Fabian Wenner
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

