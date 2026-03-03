Polizei Bochum

POL-BO: Raub auf Supermarkt - Polizei bittet um Hinweise

Bochum (ots)

Nach einem Raub auf einen Supermarkt an der Herner Straße 406 in Bochum bittet die Polizei um Hinweise.

Am Montagabend, 2. März, gegen 20.40 Uhr betraten zwei maskierte Männer das Geschäft, bedrohten eine Angestellte (46, aus Bochum) mit einer Schusswaffe und forderten die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse. Die Bochumerin lief in den hinteren Teil des Supermarktes und alarmierte die Polizei.

Die beiden Männer verließen das Geschäft ohne Beute und flüchteten in unbekannte Richtung.

Einer der beiden Tatverdächtigen wird wie folgt beschrieben: nicht älter als 25 Jahre, ca. 1,75 m groß, schlank, schwarze "Corona-Maske", sprach Deutsch mit Akzent.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell