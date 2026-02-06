PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Verkehrsunfall - Motorradfahrer leicht verletzt

Altrip (ots)

Am Donnerstagabend (05.02.26) gegen 17:15 Uhr kam es in der Ludwigstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Motorradfahrer. Ein 42-jähriger Motorradfahrer fuhr hinter einem 66-jährigen Autofahrer und bemerkte zu spät, dass dieser verkehrsbedingt an einer Kreuzung anhalten musste. Der 42-jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Auto des 66-jährigen auf. In Folge des Zusammenstoßes verletzte sich der Motorradfahrer leicht an der Hand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR.

