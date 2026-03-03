Polizei Bochum

POL-BO: Bochumer ausgeraubt - Täter entwenden Mobiltelefon

Bochum (ots)

Zu einem Raub ist es am Samstag, 28. Februar, an der Herner Straße in Bochum gekommen.

Gegen 3.35 Uhr wurde ein 57-jähriger Bochumer auf der Verteilerebene der U-Bahn-Haltestelle "Riemke Markt" von mehreren Personen überfallen. Nachdem der Bochumer durch die Tatverdächtigen geschlagen wurde, nahmen diese ihm ein Mobiltelefon ab und flüchteten.

Der Mann wurde durch den Vorfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tatverdächtigen machen können, unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

