Polizei Bochum

POL-BO: Unfall im Kreuzungsbereich - Kind (9) leicht verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Dorstener Straße in Bochum ist ein neunjähriger Bochumer am Freitag, 27. Februar, leicht verletzt worden.

Gegen 15.40 Uhr befuhr ein 29-jähriger Herner die Dorstener Straße in Richtung Bochum und beabsichtigte auf die BAB40 in Fahrtrichtung Essen abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem neunjährigen Bochumer, der zu dieser Zeit mit einem Tretroller den dortigen Fußgängerüberweg nutzte.

Der neunjährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell