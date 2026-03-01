Polizei Bochum

POL-BO: Betrunken geflüchtet - Polizei stellt Autofahrer nach kurzer Verfolgung

Bochum (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 28. Februar, beabsichtigten Beamte der Polizeiwache Ost an der Straße "Harpener Hellweg" ein Auto zu kontrollieren, welches mitten auf der Fahrbahn stand.

Als der Fahrer auf die Beamten aufmerksam wurde, beschleunigte er sein Fahrzeug stark und versuchte in Richtung Gerthe zu flüchten. Auf einem Parkplatz am Harpener Feld kollidierte der Fahrer schließlich mit einem Stein. Anschließend versuchte er seine Fluch zu Fuß fortzusetzen, konnte jedoch durch die Beamten gestellt werden.

Ein Alkoholtest bei dem 26-jährigen Bochumer ergab einen Wert von ca. 0,8 Promille. Der Mann wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Das Fahrzeug sowie der Führerschein des Bochumers wurde durch die Polizei sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

