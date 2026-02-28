POL-BO: Fußgängerin (42) von Pkw erfasst und schwer verletzt
Bochum (ots)
Bei einem Verkehrsunfall in Bochum am Freitag, 27. Februar, hat sich eine 42-jährige Fußgängerin schwere Verletzungen zugezogen.
Nach bisherigem Kenntnisstand war die Fußgängerin gegen 11.30 Uhr auf dem Gehweg der Lyrenstraße in Richtung Ückendorfer Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 9 beabsichtigte zeitgleich eine 62-jährige Gelsenkirchenerin, mit ihrem Pkw vom Parkplatz eines Discounters auf die Lyrenstraße zu fahren. Im Bereich der Ausfahrt kam es zur Kollision mit der Fußgängerin aus Bochum.
Die 42-Jährige wurde schwer verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung zur stationären Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.
Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.
