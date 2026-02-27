PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Witten (ots)

Das Verkehrskommissariat ermittelt nach einem Unfall, der sich am Mittwoch, 25. Februar, gegen 18.20 Uhr in Witten ereignet hat. Dabei wurde eine 17-jährige Fußgängerin verletzt.

Die Witterin war auf der Hörder Straße unterwegs. Im Einmündungsbereich Gerdesstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, der aus der Gerdesstraße kommend nach rechts abbiegen wollte.

Nach aktuellem Kenntnisstand hielt die Autofahrerin an und erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand der 17-Jährigen. Da diese angab, nicht verletzt zu sein, setzte die Autofahrerin ihre Fahrt fort.

Da die 17-Jährige später jedoch Schmerzen verspürte, begab sie sich eigenständig in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat bittet die Autofahrerin, sich zu melden. Die Frau wird wie folgt beschrieben: 20 bis 30 Jahre alt, blonde Haare. Unterwegs war sie mit einem grauen Pkw (vermutlich Mini Cooper).

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0234 909-5206 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

