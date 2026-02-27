PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Handtaschenraub: Kriminalpolizei fahndet nach jungem Tatverdächtigen

Herne (ots)

Nach einem Handtaschenraub in Herne-Crange ermittelt die Kriminalpolizei. Es werden Zeugen gesucht.

Der Vorfall hat sich am Donnerstagmittag, 26. Februar, im Bereich der Straße "Flöz-Hugo-Siedlung" ereignet. Ein unbekannter Mann griff dort gegen 11.50 Uhr unvermittelt nach einer Tasche, die eine 74-jährigen Hernerin an ihren Rollator gehängt hatte. Sie Seniorin versuchte noch, die Tasche festzuhalten - letztlich gelang es dem Täter jedoch, diese zu entwenden und in Richtung Dorstener Straße zu flüchten. Die Seniorin blieb unverletzt.

So wird der Täter beschrieben: männlich, ca. 20 Jahre alt und 170 cm groß, kurzer, schwarzer Bart; er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose.

Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter den Rufnummern 02323 950-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 12:09

    POL-BO: Trickbetrüger entwendet Geld - Kripo bittet um Hinweise

    Bochum (ots) - Ein Trickbetrüger hat eine 85-jährige Bochumerin um ihr Geld gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise. Am Donnerstag, 26. Februar, gegen 16.20 Uhr wurde die Bochumerin telefonisch darüber informiert, dass es angeblich Probleme mit ihrer Bankkarte geben soll. Kurz darauf erschien ein "Mitarbeiter" an der Wohnung der Bochumerin in der Cruismannstraße, um die Karte entgegenzunehmen. ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 12:06

    POL-BO: Raubdelikt in Bochum - Fahndung nach drei jugendlichen Tatverdächtigen

    Bochum (ots) - Nach einem Raubdelikt in der Wattenscheider Innenstadt am Donnerstag, 26. Februar, ermittelt die Kriminalpolizei. Gesucht werden drei junge Tatverdächtige. Die Tat ereignete sich gegen 15.30 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle August-Bebel-Platz. Nach bisherigem Kenntnisstand hielt sich dort ein 17-jähriger Gelsenkirchener auf, als er plötzlich von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren