Polizei Bochum

POL-BO: Handtaschenraub: Kriminalpolizei fahndet nach jungem Tatverdächtigen

Herne (ots)

Nach einem Handtaschenraub in Herne-Crange ermittelt die Kriminalpolizei. Es werden Zeugen gesucht.

Der Vorfall hat sich am Donnerstagmittag, 26. Februar, im Bereich der Straße "Flöz-Hugo-Siedlung" ereignet. Ein unbekannter Mann griff dort gegen 11.50 Uhr unvermittelt nach einer Tasche, die eine 74-jährigen Hernerin an ihren Rollator gehängt hatte. Sie Seniorin versuchte noch, die Tasche festzuhalten - letztlich gelang es dem Täter jedoch, diese zu entwenden und in Richtung Dorstener Straße zu flüchten. Die Seniorin blieb unverletzt.

So wird der Täter beschrieben: männlich, ca. 20 Jahre alt und 170 cm groß, kurzer, schwarzer Bart; er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose.

Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter den Rufnummern 02323 950-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell