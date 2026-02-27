PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung im Versicherungsbüro - Staatschutz ermittelt

Bochum (ots)

Unbekannte haben am Dienstagmorgen, 24. Februar, gegen 1.10 Uhr mehrere Fensterscheiben eines Bürogebäudes auf der Prinz-Regent-Straße in Bochum-Wiemelhausen eingeworfen und die dahinter befindlichen Büroflächen mit Farbe verwüstet. In dem Haus befindet sich ein Versicherungsbüro.

Ein Anwohner meldete der Polizei den Vorfall, als er das lautstarke Klirren der zersplitternden Scheiben vernahm. Trotz eingeleiteter Fahndung konnten die unbekannten Täter unerkannt fliehen.

Aufgrund einer Veröffentlichung auf einem szenetypischen Internetportal für linkspolitische Inhalte hat der Staatsschutz die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 1 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Wiemelhausen, im speziellen im Bereich der Prinz-Regent-Straße, festgestellt?

Hinweise nehmen der Staatsschutz unter der Telefonnummer 0234 909-4505 oder die Kriminalwache unter -4441 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

