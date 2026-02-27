PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Fenstersturz: Kleinkind in Herne schwer verletzt - Polizei ermittelt

Herne (ots)

Am 26. Februar ist es gegen 21 Uhr an einem Mehrfamilienhaus an der Verbindungsstraße in Herne zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr gekommen.

Die eingesetzten Kräfte trafen dort auf ein Kleinkind (1), das offenbar infolge eines Fenstersturzes schwer verletzt worden war.

Ein Rettungshubschrauber flog das Kind unverzüglich zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Es besteht Lebensgefahr.

Derzeit geht die Polizei von einem tragischen Unglücksfall aus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zu weiteren Hintergründen können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Fabian Wenner
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

