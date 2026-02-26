PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Fahrradfahrer (59) bei Alleinunfall schwer verletzt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Herne (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Radfahrer (59, aus Herne) auf der Ackerstraße gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet um Hinweise.

Der Herner fuhr am Mittwoch, 25. Februar, gegen 16.45 Uhr auf der Ackerstraße in Richtung der Straße "Am Böckenbusch", als er die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und stürzte.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den verletzten Mann in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Wer hat den Unfall gesehen? Das Verkehrskommissariat nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0234 909-5206 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren