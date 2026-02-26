PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Raub auf Tankstelle in Herne - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Nach einem Raub auf eine Tankstelle an der Castroper Straße 152 in Herne bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Am Mittwochabend, 25. Februar, betrat ein maskierter unbekannter Täter gegen 21.50 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle, bedrohte den Angestellten (28, aus Herne) mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute zu Fuß über die Castroper Straße in Richtung Hölkeskampring. Der Angestellte blieb unverletzt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er soll männlich, schlank und ca. 175-180 cm groß sein. Das Alter wird auf 20 bis 30 Jahre geschätzt. Er sprach akzentfreies Deutsch und hatte eine helle Hautfarbe. Bekleidet war er mit einer schwarzen langen Kapuzenjacke, einer schwarzen Jogginghose, schwarzen Schuhen, einem dunklen Tuch (über die Nase gezogen) und weißen Handschuhen.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Melina Pauli
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Bochum
