Polizei Bochum

POL-BO: Raub in Herne - Täter flüchten mit dunklem Auto

Herne (ots)

Zu einem Raub ist es am Dienstag, 24. Februar, an der Diedrichstraße in Herne gekommen.

Gegen 12.20 Uhr wurde eine 80-jährige Hernerin aus einem schwarzen Kleinwagen heraus um eine Spende gebeten. Nachdem die Hernerin abwinkte, ergriff die Beifahrerin ihrem Arm und entriss ihr den Schmuck vom Handgelenk.

Die 80-Jährige kam hierdurch zu Fall. Der schwarze Kleinwagen flüchtete in Richtung Langforthstraße.

Zeugen beschreiben den Wagen als schwarzen Viertürer mit ausländischem Kennzeichen. Der Fahrer sowie die Beifahrerin sollen etwa 30-35 Jahre alt sein. Die Beifahrerin soll lange schwarze Haare haben.

Die Hernerin wurde durch den Vorfall leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Tat, den Tatverdächtigen oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

