Polizei Bochum

POL-BO: Raubdelikt: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bochum (ots)

Ein Raubdelikt in Bochum-Grumme beschäftigt aktuell die Kriminalpolizei. Es werden Zeugen gesucht.

Ereignet hat sich die Tat am Dienstag, 24. Februar, in dem Supermarkt an der Blumenstraße 7. Eine 83-Jährige aus Bochum war dort einkaufen, als sie plötzlich von einer unbekannten Frau geschubst wurde. Die Unbekannte entriss der 83-Jährigen die Handtasche, entwendete das Portemonnaie und flüchtete. Die Seniorin blieb unverletzt.

So wird die Täterin beschrieben: 20-25 Jahre alt, ca. 163 cm groß, dunkle Haare, laut Zeugenaussage "osteuropäisches" Erscheinungsbild.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

