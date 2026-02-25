PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Raubdelikt: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bochum (ots)

Ein Raubdelikt in Bochum-Grumme beschäftigt aktuell die Kriminalpolizei. Es werden Zeugen gesucht.

Ereignet hat sich die Tat am Dienstag, 24. Februar, in dem Supermarkt an der Blumenstraße 7. Eine 83-Jährige aus Bochum war dort einkaufen, als sie plötzlich von einer unbekannten Frau geschubst wurde. Die Unbekannte entriss der 83-Jährigen die Handtasche, entwendete das Portemonnaie und flüchtete. Die Seniorin blieb unverletzt.

So wird die Täterin beschrieben: 20-25 Jahre alt, ca. 163 cm groß, dunkle Haare, laut Zeugenaussage "osteuropäisches" Erscheinungsbild.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

