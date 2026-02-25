POL-BO: Kind (2) wird bei Verkehrsunfall leicht verletzt
Bochum (ots)
Bei einem Verkehrsunfall ist ein zweijähriges Mädchen am Dienstagnachmittag, 24. Februar, in Bochum-Grumme leicht verletzt worden.
Gegen 16 Uhr befuhr ein 45-jähriger Autofahrer den Gersteinring in Richtung Castroper Straße. In Höhe der Hausnummer 1 trat das Mädchen auf die Fahrbahn und wurde von dem Kastenwagen erfasst. Ein Rettungswagen brachte die Zweijährige in ein nahegelegenes Krankenhaus.
Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.
