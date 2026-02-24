PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Raubdelikte in der Bochumer Innenstadt - Kripo sucht Zeugen

Bochum (ots)

Am Freitagabend, 20. Februar, kam es gegen 22.45 Uhr zu einem Raubdelikt in der Bochumer Innenstadt, bei dem eine Gruppe von etwa 15 Personen einen 18-Jährigen aus Feucht angegriffen und ihm ein T-Shirt des FC Nürnberg entrissen hat (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/6221161).

Im Nachgang gingen zwei weitere Meldungen bei der Polizei ein, die sich möglicherweise auf die gleiche Tätergruppe beziehen.

Gegen 21 Uhr wurden drei Anhänger des 1. FC Nürnberg im Bereich der Viktoriastraße/Husemannplatz von einer rund 15-köpfigen Gruppe angegriffen. Die Geschädigten (39, 37, aus Weigendorf; 31, aus Sulzbach-Rosenberg) wurden geschlagen, getreten und so zur Herausgabe ihrer Fanschals und einer Mütze gezwungen. Dabei zogen sich die Männer Verletzungen zu.

Ein 22-jähriger Mann aus Nürnberg wurde gegen 22.15 Uhr im Bereich der Gaststätte an der Schmidtstraße 52 ebenfalls von rund 15 Personen angegriffen und geschlagen. Der 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen; entwendet wurde nichts.

Eine weitergehende Beschreibung der noch unbekannten Gruppe liegt derzeit nicht vor.

Das ermittelnde Kriminalkommissariat 31 bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

