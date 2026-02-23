Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall mit über 2 Promille: Bochumerin (47) stürzt mit Pedelec

Bochum (ots)

Bei einem Alleinunfall am frühen Montagmorgen, 23. Februar, in Bochum-Gerthe hat sich eine 47-jährige Pedelecfahrerin leichte Verletzungen zugezogen. Die Überprüfung ergab, dass sie erheblich alkoholisiert war.

Nach bisherigem Stand befuhr die 47-Jährige (ohne festen Wohnsitz) gegen 2.30 Uhr mit ihrem Pedelec die Kirchharpener Straße, als sie im Einmündungsbereich zum Kornweg die Kontrolle über ihr Zweirad verlor und stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die 47-Jährige alkoholisiert war. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille.

Während der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich die Frau den Beamten gegenüber sehr aggressiv und gab mehrfach an, ihre Fahrt fortsetzen zu wollen. Die Polizisten stellten das Zweirad sicher und nahmen die Frau in Gewahrsam.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

