PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall mit über 2 Promille: Bochumerin (47) stürzt mit Pedelec

Bochum (ots)

Bei einem Alleinunfall am frühen Montagmorgen, 23. Februar, in Bochum-Gerthe hat sich eine 47-jährige Pedelecfahrerin leichte Verletzungen zugezogen. Die Überprüfung ergab, dass sie erheblich alkoholisiert war.

Nach bisherigem Stand befuhr die 47-Jährige (ohne festen Wohnsitz) gegen 2.30 Uhr mit ihrem Pedelec die Kirchharpener Straße, als sie im Einmündungsbereich zum Kornweg die Kontrolle über ihr Zweirad verlor und stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die 47-Jährige alkoholisiert war. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille.

Während der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich die Frau den Beamten gegenüber sehr aggressiv und gab mehrfach an, ihre Fahrt fortsetzen zu wollen. Die Polizisten stellten das Zweirad sicher und nahmen die Frau in Gewahrsam.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 22.02.2026 – 10:42

    POL-BO: Einbrüche in der Steubenstraße in Bochum - Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - Am Samstagmittag, 21. Februar, zwischen 12 Uhr und 14.30 Uhr, ist es in der Steubenstraße zu zwei Wohnungseinbrüchen in ein Mehrfamilienhaus gekommen. Die Polizei sucht Zeugen. Nach aktuellem Ermittlungsstand hebelten ein oder mehr unbekannte Täter die Türen der Erdgeschosswohnungen auf und durchwühlten die Räume. Die Einbrecher konnten unerkannt ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 13:00

    POL-BO: Raub in Innenstadt: Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - Ein 18-Jähriger aus Feucht ist am späten Freitagabend, 20. Februar, in der Bochumer Innenstadt beraubt worden. Die Polizei fahndet nach den Tatverdächtigen und bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigem Stand liefen der 18-Jährige und seine drei Begleiter gegen 22.45 Uhr die Alte Hattinger Straße entlang, als plötzlich eine Gruppe von etwa 15 Personen auf sie zukam. Aus dieser Gruppe heraus wurden der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren