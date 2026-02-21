Polizei Bochum

POL-BO: Update zur Vermisstenfahndung: Dietrich T. (63) wohlbehalten angetroffen

Bochum (ots)

Der vermisste Dietrich T. aus Bochum ist wieder da. Der 63-Jährige wurde wohlbehalten angetroffen.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu verwenden.

