POL-BO: Update zur Vermisstenfahndung: Dietrich T. (63) wohlbehalten angetroffen
Bochum (ots)
Der vermisste Dietrich T. aus Bochum ist wieder da. Der 63-Jährige wurde wohlbehalten angetroffen.
Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu verwenden.
