Polizei Bochum

POL-BO: Falscher Handwerker bringt Seniorin (86) um ihr Geld

Bochum (ots)

Unter dem Vorwand, Arbeiten an der Heizung durchzuführen, verschaffte sich ein falscher Handwerker am Donnerstagnachmittag, 19. Februar, Zutritt zur Wohnung einer 86-Jährigen an der Herzogstraße in Bochum.

Der unbekannte Tatverdächtige klingelte zwischen 14 und 15 Uhr und behauptete, die Heizung überprüfen zu müssen. Er hielt sich einige Zeit im Schlafzimmer, dann im Badezimmer auf und werkelte ohne Werkzeug an der Gastherme herum. Nachdem er die Wohnung verlassen hatte, stellte die Geschädigte den Diebstahl von Bargeld fest.

Sie beschreibt den Betrüger wie folgt:

- ca. 40 Jahre alt - "südländisch" aussehend - ca. 170 cm groß - dunkle Jacke - Jeans - schwarze Mütze

Zeugen, denen im Bereich Herzogstraße/Vorm Gruthoff verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 13 unter 0234 909-4135 (-4441 Kriminalwache) zu melden.

An dieser Stelle noch einmal der eindringliche Appell: Lassen Sie niemanden in Ihre Wohnung! Mitarbeiter von Versorgungsunternehmen kündigen sich in der Regel an und können sich ausweisen. Wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt, zögern Sie nicht und wählen Sie den Notruf der Polizei 110.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell