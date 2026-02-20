Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Raub in Brenschede - Täter nutzen Pfefferspray

Bochum (ots)

Zu einem versuchten Raub ist es am Donnerstagabend, 19. Februar, an der Brenscheder Straße in Bochum gekommen.

Gegen 20 Uhr kehrte ein 63-jähriger Bochumer vom Einkaufen zurück, als er in der Nähe seiner Wohnung durch einen unbekannten Tatverdächtigen nach dem Weg gefragt wurde. Als er kurze Zeit später seine Haustür aufschloss, wurde er von dem Tatverdächtigen und zwei weiteren Männern in den Hausflur des Mehrfamilienhauses geschubst. Nachdem die drei Tatverdächtigen Pfefferspray gegen den Bochumer einsetzten, versuchten sie ihm die Uhr vom Handgelenk zu reißen.

Nachdem dies misslang, flüchteten die Tatverdächtigen. Zeugen konnten drei männliche, "südländisch Aussehende" Tatverdächtige flüchten sehen, von denen mindestens eine Person eine Kopfbedeckung getragen habe. Zwei der Personen sollen "größer und breit gebaut" gewesen sein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tatverdächtigen machen können unter den Rufnummern 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell