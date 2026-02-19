Polizei Bochum

POL-BO: Trickbetrüger entwendet Schmuck - Polizei bittet um Hinweise

Bochum (ots)

Ein Trickbetrüger hat eine Bochumerin (94) um ihren Schmuck gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Mann verschaffte sich am Mittwoch, 18. Februar, gegen 9.30 Uhr Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus am Werner Hellweg, indem er vorgab, Spenden zu sammeln. Eine Bewohnerin (94) lehnte dies zwar ab, gewährte dem Mann aber Zutritt in ihre Wohnung, um die Toilette zu benutzen. Später stellte die Bochumerin dann fest, dass Schmuck aus dem Schlafzimmer entwendet worden war.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- 38 bis 40 Jahre - 1,68 bis 1,70 m groß - schlank - kurze braune Haare - gepflegte Erscheinung - schwarz gekleidet - sprach akzentfreies Deutsch

Die Kripo ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell