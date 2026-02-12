Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Dach eines Klinikgebäudes in Liebenburg gerät in Brand

Goslar (ots)

Am Mittwochabend kam es auf einem Klinikgelände in Liebenburg aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand.

Gegen 18.10 Uhr wurde auf einem Gebäude des Klinikums ein Feuer auf dem Dach gemeldet, das umgehend von der Feuerwehr gelöscht wurde. Die Bewohner hatten das Haus rechtzeitig verlassen, verletzt wurde nach aktuellem Sachstand niemand.

Die Polizei hat den unmittelbaren Brandort auf dem Gebäudedach beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren zur Entstehung des Feuers eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell