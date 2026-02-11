PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 11.02.2026

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am 10.02.2026, 11:31 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Mann aus Lettland mit seinem Sattelzug die B243 in Fahrtrichtung Osterode. Zwischen den Abfahrten Münchehof und Gittelde-Nord verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über das Gespann und kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend wurde das Gespann nach links gelenkt und stieß gegen die Mittelschutzplanke. Durch den Aufprall kippte die Zugmaschine inkl. Sattelauflieger auf die rechte Fahrzeugseite und blieb anschließend auf beiden Fahrstreifen liegen. Der Fahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in einer geschätzten Höhe von ca. 100.000 Euro. Die Bergung des verunfallten Sattelzugs erfolgte durch eine Spezialfirma. Hierfür war eine Vollsperrung der B243 im o.g. Bereich bis ca. 18:30 Uhr von Nöten.

i.A. Weidenfeller, PHK

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

