Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung vom PK Seesen -10.02.2025-

Goslar (ots)

10.02.2026 Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 10.02.2026 um 01:30 Uhr wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung auf der B243 in Fahrtrichtung Osterode eine Sattelzugmaschine mit Auflieger festgestellt. Das Gespann wurde in Schlangenlinien geführt. Aufgrund der auffälligen Fahrweise wurde das Fahrzeug sowie der Fahrzeugführer durch die eingesetzten Beamten kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Hinweise auf einen Alkoholeinfluss oder andere berauschende Mittel konnten nicht erlangt werden.

Eine Sicherheitsleistung wurde vor Ort bezahlt. Ein Strafverfahren wurde sowohl gegen den 44-Jährigen Fahrzeugführer als auch gegen den Fahrzeughalter eingeleitet.

09.02.2026 Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am 09.02.2026 um 15:48 Uhr wurde eine Sattelzugmaschine durch einen Zeugen gemeldet, welcher auf der B82 in Fahrtrichtung Rhüden eine Schutzplanke touchiert habe. In der Folge sei der Zeuge durch die Sattelzugmaschine in den Gegenverkehr gedrängt worden. Das betroffene Fahrzeug konnte durch eine Streifenwagenbesatzung festgestellt werden. Beim Fahrzeugführer konnten körperliche Beeinträchtigungen festgestellt werden. Der Führerschein des 50-Jährigen Fahrzeugführers wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde gegen den Fahrzeugführer eingeleitet. Entstandener Sachschaden: 5.000,00EUR

i.A. Klingebiel, PK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell