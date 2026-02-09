PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 9. Februar 2026

Goslar (ots)

Am Sonntagabend kam es im Seesener Ortsteil Kirchberg zum Brand in einem Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses.

Aus bislang ungeklärter Ursache entwickelte sich in einem Haus im Friedrich-Lüders-Weg gegen 21 Uhr ein Brand im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses, der durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht wurde.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde der Brandort durch die Polizei beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren zur Entstehung des Feuers eingeleitet. Die Höhe des entstandenen Schadens lässt sich aktuell nicht abschätzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

