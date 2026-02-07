Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 07.02.2026

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Zwischen dem 05.02.2026, ca. 17:45 Uhr und dem 06.02.2026, ca. 07:40 Uhr, kam es in dem Goslarer Stadtteil Jürgenohl auf der Robert-Koch-Straße, vor der Einmündung zur Franckestraße, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden zwischen einem ordnungsgemäß abgestellten Pkw und einem bislang unbekannten, vorbeifahrenden Unfallverursacher. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfallgeschehen von der Unfallörtlichkeit, ohne zuvor den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Wer Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder dem unfallverursachenden Kraftfahrzeug machen kann, wird gebeten sich an die Polizei Goslar zu wenden.

Diebstahl

Am 05.02.2026, zwischen ca. 16:00 Uhr und ca. 16:20 Uhr, kam es in einem Goslarer Juweliergeschäft in der Altstadt zu einem Diebstahl von Sachwerten im Wert von ca. 25.000 Euro. Während eines vermeintlichen Verkaufsgesprächs lenkte eine Täterin die Verkäuferin ab, sodass die andere Täterin in der Zeit Schmuck entwenden konnte. Die beiden Täterinnen werden auf ca. 40 Jahre geschätzt und sollen auffällig mit vielen Tüchern bekleidet gewesen sein. Wer Hinweise zur Täterschaft machen kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Goslar zu melden.

