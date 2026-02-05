Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfallflucht

Goslar (ots)

Am 04.02.2026, zwischen 15:15 Uhr und 15:30 Uhr, kommt es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Langen Str. in 38685 Langelsheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Unfallverursacher und einem ordnungsgemäß, in einer Parklücke, abgestellten PKW. Der Verkehrsunfallverursacher entfernt sich nach dem Unfallgeschehen von der Unfallörtlichkeit, ohne zuvor seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Wer Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder dem unfallverursachenden KFZ machen kann wird gebeten sich an die Polizei Langelsheim zu wenden.

