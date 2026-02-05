PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfallflucht

Goslar (ots)

Am 04.02.2026, zwischen 15:15 Uhr und 15:30 Uhr, kommt es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Langen Str. in 38685 Langelsheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Unfallverursacher und einem ordnungsgemäß, in einer Parklücke, abgestellten PKW. Der Verkehrsunfallverursacher entfernt sich nach dem Unfallgeschehen von der Unfallörtlichkeit, ohne zuvor seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Wer Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder dem unfallverursachenden KFZ machen kann wird gebeten sich an die Polizei Langelsheim zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeistation Langelsheim
Telefon: 05326-9787-80

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen 05.02.2026

    Goslar (ots) - Einbruchdiebstahl Bislang unbekannte Täter verschafften sich, vermutlich durch Aufhebeln einer Tür, in dem Zeitraum 02.02.2026, 17:30 Uhr - 03.02.2026, 07:00 Uhr, Zugang zu einem Lagerraum in der Seesener Straße in Seesen, Ortsteil Bornhausen. Die Täter entkamen unerkannt mit dem erlangten Diebesgut in Höhe von ca. 10.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Seesen unter der Telefonnummer 05381/9440 ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 11:00

    POL-GS: "Hauptsache es ballert!" - Weitere Informationskampagne des Präventionsnetzwerks Goslar

    Goslar (ots) - Bei der Fortsetzung der Präventionsreihe "Hauptsache es ballert!" hatten 132 Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrgangs der Realschule Goldene Aue und des Ratsgymnasiums am vergangenen Donnerstag und Freitag in einem Quiz die Gelegenheit, ihr Wissen rund um Alkohol und Drogen im Straßenverkehr sowie E-Scootern unter zu Beweis stellen. Parallel zum ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 13:09

    POL-GS: Pressemitteilung Pst. Braunlage, 03.02.2026

    Goslar (ots) - Sachbeschädigung an Pkw Ein bislang Unbekannter zerkratzte in der Nacht zum 30.01.2026 den Lack am Pkw Mercedes, welcher auf einem Grundstück in der Bodestraße geparkt stand. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 1000 EUR. Hinweise auf den Täter bitte an die Polizei Braunlage unter 05520-93260. Krause, PHK Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Goslar Polizeistation Braunlage Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren