Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen 05.02.2026

Goslar (ots)

Einbruchdiebstahl

Bislang unbekannte Täter verschafften sich, vermutlich durch Aufhebeln einer Tür, in dem Zeitraum 02.02.2026, 17:30 Uhr - 03.02.2026, 07:00 Uhr, Zugang zu einem Lagerraum in der Seesener Straße in Seesen, Ortsteil Bornhausen. Die Täter entkamen unerkannt mit dem erlangten Diebesgut in Höhe von ca. 10.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Seesen unter der Telefonnummer 05381/9440 entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch dem 04.02.2026 in dem Zeitraum 11:24 Uhr -11:25 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Seesen, Lindenallee. Beim Befahren der Lindenallee beschädigte der Unfallverursacher mit seinem PKW einen geparkten, weißen Transporter. Der Verursacher teilt den Schaden nicht mit und verlässt zunächst den Unfallort. Nachträglich wird der Unfall durch den Verursacher gemeldet. Der geschädigte Halter des beschädigten, weißen Transporters ist bislang unbekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Seesen unter der Telefonnummer 05381/9440 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0
i.A. Hüsing, PK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

