Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 03.02.2026

Goslar (ots)

Winterliche Verhältnisse mit Schneeverwehungen und glatten Fahrbahnen führten an verschiedenen Stellen im Landkreis Goslar zu teils schweren Verkehrsunfällen.

Zwischen den Ortschaften Jerstedt und Hahndorf wurde ein Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagabend schwer verletzt. Gegen 17.50 Uhr geriet ein 30-jähriger Mann mit seinem VW Golf auf glatter Fahrbahn ins Schleudern, kollidierte mit einem Baum und musste ins Klinikum Goslar gebracht werden.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.

+++

Am Dienstagmorgen kam ein VW Up gegen 7.25 Uhr auf der Strecke zwischen Immenrode und Hahndorf aufgrund von Schneeverwehungen von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und rutschte anschließend in den Graben. Der 26-jährige Fahrer aus Goslar wurde schwer verletzt und ebenfalls dem Krankenhaus in Goslar zugeführt. Am Pkw entstand Totalschaden.

Bei weiteren Verkehrsunfällen auf den Bundesstraßen 6 und 82 sowie auf verschiedenen Kreisstraßen kollidierten Fahrzeuge oder kamen von der Straße ab. Hier blieben die Fahrzeugführer unverletzt und konnten ihre Fahrt teilweise fortsetzen, nachdem ihre Pkw aus dem Graben geborgen worden waren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

