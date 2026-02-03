POL-GS: Pressebericht Polizei Braunlage, 03.02.2026
Goslar (ots)
Braunlage:
Diebstahl aus Ferienhaus
Samstag, 31.01.2026, 02.35 Uhr Ein bislang unbekannter Täter begab sich zur Nachtzeit durch eine Hintertür in ein Ferienhaus auf der Herzog-Wilhelm-Straße in Braunlage und entwendete einige Akku-Werkzeuge. Der Schadenbeläuft sich auf 465 Euro. Hinweise auf den Täter bitte an die Polizei Braunlage unter 05520-9326-0. Die Polizei Braunlage weißt in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Hintertüren zu Gebäuden, Türen zu Schuppen oder Garagen, auch verschlossen gehalten werden sollten.
Krause, PHK
