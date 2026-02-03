POL-GS: Pressebericht Polizei Braunlage, 03.02.2026

Goslar (ots) - Diebstahl von KFZ Kennzeichen In der Zeit vom 26.01.2026 bis zum 28.01.2026 ist es in der Bornhäuser Straße in Seesen zu einem Kennzeichendiebstahl (GS-Kennzeichen) an einem geparkten PKW (Opel) gekommen. Der Schaden wird auf ca. 50 Euro geschätzt. Ein weiterer Kennzeichendiebstahl ereignete sich in der Nacht vom 27.01.2026 auf den 28.01.2026 im Bereich der Straße "An der Worth" in Ildehausen. Auch ...

mehr