Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizei Braunlage, 03.02.2026

Goslar (ots)

Braunlage:

Diebstahl aus Ferienhaus

Samstag, 31.01.2026, 02.35 Uhr Ein bislang unbekannter Täter begab sich zur Nachtzeit durch eine Hintertür in ein Ferienhaus auf der Herzog-Wilhelm-Straße in Braunlage und entwendete einige Akku-Werkzeuge. Der Schadenbeläuft sich auf 465 Euro. Hinweise auf den Täter bitte an die Polizei Braunlage unter 05520-9326-0. Die Polizei Braunlage weißt in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Hintertüren zu Gebäuden, Türen zu Schuppen oder Garagen, auch verschlossen gehalten werden sollten.

Krause, PHK

