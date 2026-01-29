Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen 29.01.2026

Goslar (ots)

Diebstahl von KFZ Kennzeichen

In der Zeit vom 26.01.2026 bis zum 28.01.2026 ist es in der Bornhäuser Straße in Seesen zu einem Kennzeichendiebstahl (GS-Kennzeichen) an einem geparkten PKW (Opel) gekommen. Der Schaden wird auf ca. 50 Euro geschätzt.

Ein weiterer Kennzeichendiebstahl ereignete sich in der Nacht vom 27.01.2026 auf den 28.01.2026 im Bereich der Straße "An der Worth" in Ildehausen. Auch hierbei handelte es sich um Kennzeichen aus dem Landkreis Goslar an einem geparkten PKW (Citroen). Der Schaden wird auf ca. 50EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten sich unter der 053819440 beim PK Seesen zu melden.

Brand eines Altkleidercontainers

Am 28.01.2026, gegen 16:40 Uhr, kommt es in der Frankfurter Straße zum Brand eines Altkleidercontainers. Hierbei entsteht ein Sachschaden von schätzungsweise 500EUR. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei in Seesen unter der 053819440.

i.A. Cauers, PK'in

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell