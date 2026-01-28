POL-GS: 10 Jahre Ausbildung von Teen Scouts im Landkreis Goslar: 23 "NEUE" gehören nun dazu!

Polizeiinspektion Goslar

Im zehnten Jahr haben zwei Schulen, Schulsozialpädagoginnen und Lehrkräfte der Schulen sowie der Erzieherische Jugendschutz vom Landkreis Goslar und die Polizei Goslar sogenannte Teen Scouts ausgebildet. Damit feiert dieses erfolgreiche und beliebte gemeinsame Projekt in diesem Jahr Jubiläum.

Die 23 neuen Teen Scouts, die ihre Ausbildung in den letzten Tagen in der Vicco-von-Bülow Oberschule Vienenburg erfolgreich meisterten, folgen damit den insgesamt rund 435 Schülerinnen und Schülern, die seit 2016 während des gemeinsamen Projektes ausgebildet worden sind.

Vom 26. bis 28. Januar waren diesmal 12 Schülerinnen der Klasse 8 bis 10 des Ratsgymnasiums sowie fünf Schülerinnen und sechs Schüler der achten und neunten Klasse der Vicco-von-Bülow Oberschule Vienenburg dabei.

Die Inhalte der dreitägigen Ausbildung sind für die Kinder und Jugendlichen im Alter von 13 bis 16 Jahren anstrengend und fordernd. Bei den vielen praktischen Inhalten kam der Spaß aber auch nicht zu kurz. Im Vordergrund der Tätigkeit als Teen-Scout steht die Unterstützung anderer Schülerinnen und Schüler. Hier übernehmen die Scouts Verantwortung, helfen bei Problemen oder der Bewältigung von Hausaufgaben und sind auch Ansprechpartner für Lehrkräfte und Schulsozialarbeiterinnen. Es gilt ebenso, Lösungen für Konflikte zu entwickeln und dabei empathisch, respektvoll, gerecht und auch durchsetzungsstark zu sein. Übungen der Achtsamkeit und erste Schritte einer Mediation sollen helfen, ein besseres Verständnis für Konflikte und zur Problemlösung zu entwickeln.

Louis von der Vicco-von-Bülow Oberschule Vienenburg sagte, dass er viel Neues gelernt habe und fand, dass in der Gruppe eine gute Gemeinschaft war. Immerhin haben hier 23 Schülerinnen und Schüler drei Tage gemeinsam gearbeitet, die sich vorher noch nicht kannten. Greta vom Ratsgymnasium freute sich über die vielen Ergebnisse, die die Teen Scouts nun an ihrer Schule umsetzen können.

Das Schulklima soll durch Aktionen der Teen Scouts für Schülerinnen und Schüler besser werden. Teen Scouts möchten gute Vorbilder sein und andere unterstützen. Und das funktioniert - auch in den Augen der Schulleitungen.

Die Schulleiterinnen Sandra Lowis von der Vicco-von-Bülow Oberschule und Dr. Silke Holste-Köstler vom Ratsgymnasium waren bei der feierlichen Übergabe der Urkunden stolz auf ihre neuen Teen Scouts. Ihr Dank ging an die Schülerinnen und Schüler, die sich neben den schulischen Herausforderungen und dem freizeitlichen Anspruch zusätzlich dieser wichtigen Aufgabe in der Schulgemeinschaft einbringen möchten. Die Schulleitungen und das Ausbilderteam freuten sich darüber, wie schnell die Schülerinnen und Schüler aus den beiden Schulen eine tolle Aufgabe gemeinsam bewältigt haben.

Die Ausbildung führten mit Mareike Bosse und Mareike Krüger zwei Schulsozialarbeiterinnen der Vicco-von-Bülow Oberschule Vienenburg und die Lehrerinnen Jessica Voll und Mareike Antrick-Wadsack vom Ratsgymnasium durch. Wie in den vergangenen Jahren gaben Claudia Hopp vom Erzieherischen Jugendschutz des Landkreis Goslar und Stephani Gobernack, Beauftragte für Jugendsachen aus dem Präventionsteam der Polizei, den organisatorischen Rahmen vor.

