Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 27.01.2026

Goslar (ots)

Seesen

Am 25.01.2026 gegen 17:20 Uhr kam es auf der B 243 zwischen Seesen und der BAB 7 zu einem Verkehrsunfall mit Totalschaden und leicht verletztem Fahrzeugführer. Ein 28jähriger Fahrzeugführer aus Bremen befuhr mit seinem VW Tiguan die B 243 aus Rtg. Seesen kommend in Rtg. BAB 7. Aufgrund zur Zeit noch ungeklärter Ursache kam der 28jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der VW wird stark beschädigt und ist nicht mehr fahrbereit. Sachschaden ca. 15000,- Euro. Der PKW musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Fahrzeugführer wird leicht verletzt. Rettungskräfte wurden nicht benötigt.

Seesen

Am 26.01.2026 meldet ein 69jähriger Seesener der Polizei Seesen eine Verkehrsunfallflucht in der Straße `Lange Straße 5` in Seesen. Ein zur Zeit unbekannter Fahrzeugführer touchiert einen vor der Hausnummer 5 ordnungsgemäß geparkten Ford Kleinbus und entfernt sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder seine Personalien anzugeben. Der Kleinbus wurde im Heckbereich linksseitig beschädigt. Der Tatzeitraum soll zwischen dem 23.01.26 ca. 15:00 Uhr und dem 26.01.26 ca. 05:30 Uhr liegen. Der Schaden wird auf 500,- Euro geschätzt. Beobachtungen/Hinweise bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

Seesen/Rhüden

Am 26.01.26 meldet gegen 11:45 Uhr ein Geschädigter aus Seesen der Polizei eine Verkehrsunfallflucht in Rhüden, Wilhelm-Busch-Straße. Der Geschädigte gibt an, mit seinem PKW VW die Wilhelm-Busch-Straße aus Rtg. Mechtshausen in Rtg. Rhüden befahren zu sein. Auf Höhe des Sportplatzes Rhüden sei ihm ein Transporter (Pritsche) entgegengekommen. Der Geschädigte musste aufgrund rechtsseitig geparkter Fahrzeuge kurz rechtsseitig halten. Der entgegenkommende Transporter sei zu diesem Zeitpunkt jedoch zu weit links gefahren und hätte den linken Außenspiegel vom PKW des Geschädigten touchiert. Dieser zerbrach. Der Verursacher habe danach kurzzeitig gestoppt, sei einen Moment später jedoch in Richtung Bilderlahe davon gefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder seine Personalien anzugeben. Sachschaden ca. 500,- Euro. Der Unfall soll sich am 26.01.26 gegen 08:50 Uhr zugetragen haben. Zum Verursacherfahrzeug ist bekannt: Transporter-Pritsche, Farbe grün, Kennzeichen vermutlich aus Northeim (NOM). Hinweise/Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

