POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 25.01.2026

Zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich in den vergangenen Tagen in Jürgenohl ereignete, sucht die Polizei Zeugen.

Zwischen Donnerstag, 20 Uhr und Samstag, 08 Uhr, streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen in der Danziger Straße in Höhe Nr. 24 geparkten schwarzen Renault Arkana. Das flüchtige Fahrzeug verursachte im Vorbeifahren Schäden an der gesamten linken Fahrzeugseite des Renault und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Hinweise oder Beobachtungen, insbesondere zum verursachenden Fahrzeug, nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) -3390 entgegen.

In Jürgenohl verursachte ein alkoholisierter Fahrzeugführer am frühen Sonntagmorgen einen Verkehrsunfall.

Gegen 01.30 Uhr fuhr ein 22-jähriger Goslarer mit seinem Skoda auf der Ortelsburger Straße in Richtung Bromberger Straße. Als er im Anschluss in die Marienburger Straße einbiegen wollte, kam er nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Verkehrsschild.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholisierung des jungen Mannes fest. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von rund 0,9 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

