Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Sachbeschädigung, Trunkenheitsfahrt und ein gestohlener E-Scooter

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht nach Zeugen, nachdem eine unbekannte Person am Donnerstag einen E-Scooter stahl. Der Besitzer hatte den Roller gegen 7:45 Uhr vor einem Gymnasium in der Wachbacher Straße an einer Straßenlaterne angeschlossen. Als er gegen 13 Uhr zum Abstellplatz seines Gefährts zurückkehrte, bemerkte er, dass dieses mitsamt dem Schloss gestohlen worden war. Zeugen, die Hinweise darauf geben können, wer den E-Scooter entwendete, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Wertheim: Alkoholisierter Fahrer entzieht sich Polizeikontrolle

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchte ein alkoholisierter Autofahrer sich in Wertheim einer Polizeikontrolle zu entziehen. Auf der Bahnhofstraße kam einer Polizeistreife gegen 04:15 Uhr ein Fahrzeug entgegen, woraufhin sich die Beamten zu einer Verkehrskontrolle entschlossen. Um sich der Kontrolle zu entziehen, versuchte der 42-jährige Fahrzeuglenker seinen Wagen schnell und unauffällig hinter einer Bar abzustellen und dadurch den Blicken der Polizisten zu entgehen. Der Versuch unauffällig zu bleiben ging jedoch gehörig schief, denn der Autofahrer prallte mit seinem VW gegen zwei abgestellte Mülltonnen. Dabei beschädigte er nicht nur den Außenspiegel seines Fahrzeugs und die Mülltonnen, sondern hatte nun auch die volle Aufmerksamkeit der Polizisten sicher. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten auch schnell den mutmaßlichen Grund für das missglückte Einparkmanöver fest: Alkohol! Ein durchgeführter Atemtest ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Wertheim: Unbekannter sprüht Kreuze auf Brücke - Zeugenaufruf

Durch eine unbekannte Person wurde vor eineinhalb Wochen die Tauberbrücke in Wertheim mit mehreren blauen Kreuzen beschmutzt. Am Dienstag, den 11.11., sprühte der Unbekannte zwischen 8 und 12 Uhr insgesamt 23 Kreuze auf den Gehweg der Brücke. Die Kreuze wurden gleichmäßig aufgetragen und erwecken den fälschlichen Eindruck, sie seien offiziell dort angebracht. Hinweise zu der Schmiererei werden vom Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegengenommen.

